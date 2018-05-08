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كُتّاب وآراء
من أجل نوم صحي في رمضان.. هذه النصائح ستنفعك
تكون فترة الصيام عادة، فترة صعبة من أجل المحافظة على نظام نوم صحي غير مزعج، فالسهر الطويل والنوم خلال اليوم إن أمكن، يلخبطان الساعة البيولوجية للجسم، من هنا طبّقي هذه النصائح من أجل نظام نوم صحي في رمضان...
حاولي تجنب السهرات الطويلة
إبتعدي عن السهر لساعات متأخرة خلال الليل في فترة رمضان، فقلة النوم تسبب التعب والخمول للجسم، مما سيشعرك بالإرهاق في اليوم التالي وسيؤثر بشكل سلبي على نشاطك. حاولي الخلود الى النوم يومياً قبل منتصف الليل لتشعري براحة مطلقة في اليوم التالي من دون الحاجة الى ساعات نوم إضافية خلال النهار. على ساعات النوم ألا تقل عن سبع ساعات في النوم، ليكون الجسم قد أخذ ما يحتاجه من راحة خلال الليل. أما بحال لم تتمكني من النوم بساعة مبكرة، كل ما عليك فعله هو أخذ فترة قصيرة من الراحة خلال النهار لا تتعدى النصف ساعة على الأكثر لكي لا تنقلب نتيجتها سلبية عليك أي لكي لا تتحولي الى شخص متعب.
نصائح مختلفة
حاولي أن تنامي قبل الإفطار لساعات قليلة من أجل أن تتمكني من السهر لتناول الطعام من دون الشعور بالنعاس وإغفال الوجبة.ركزي على الأطعمة الصحية الخالية من الدسم لتتجنبي المعاناة من عسر الهضم. ثابري على تناول المشروبات المهضمة للشعور بالراحة.