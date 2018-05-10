إن كنت من هذا البرج.. أنت مزعجة ومهووسة؟!

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النظافة المبالغ فيها الى حدّ كبير والتي تتحول الى هوس أو وسواس تؤرق غالبيّة النساء المصابات به لا بل تتعب حتى المقرّبين منهنّ.

وبعيدًا من خطورة هذه الحالة اذا ما تتطورت وأصبحت مرضًا قهريًا، تربعت إمرأة برج الثّور على عرش الهوس بالتنظيف ولكن ليس بالضرورة أن يكون وسواسًا مرضيًا ولكنه يصل الى حد عشق التنظيف والإستمتاع بالقيام به؟

رأة برج الثّور هي امرأة تعشق الترتيب والتنظيف لدرجة أنها تنهك صحتها في سبيل ذلك وحتى أنها لا ترضى بكل ما تقوم به وقد تعيد تنظيف المكان مرات عدة حتى تشعر براحة نفسية. هوسها بالتنظيف هذا قد يزعج كثيرًا زوجها والمقربين منها لأنها تشركهم مرات كثيرة في عملية التنظيف هذه. فضلًا عن أنها متطلبة كثيرًا ولا ترضى بكل ما يقومون بها لمساعدتها اذا سمحت لهم بذلك طبعًا.

هي في المقلب الآخر إمراة قوية لا يصعب عليها القيام بأي شيء وتتميز بالصبر والهدوء والبرودة لكنها تميل لأن تكون مسيطرة وغيورة. وعندما تشعر بالضغط فالأفضل أن يبتعد كل من حولها عنها لأنها قنبلة قد تنفجر في أي وقت.