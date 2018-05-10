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الرئيسية | منوعات | جدل يرافق اعتناق لاعبة كرة قدم سويدية للإسلام

جدل يرافق اعتناق لاعبة كرة قدم سويدية للإسلام

جدل يرافق اعتناق لاعبة كرة قدم سويدية للإسلام
هسبريس - الأناضول
الخميس 10 ماي 2018 - 08:32

باتت حارسة مرمى المنتخب السويدي تحت 19 عاما رونجا آندرسون، حديث الناس في بلادها بعد اعتناقها الإسلام.

وفي مقابلة لها مع صحيفة "افتونبلاديت" المحلية، قالت آندرسون إن اعتناقها الإسلام قوبل بردود فعل كبيرة من قبل المقربين منها، لا سيما أسرتها.

وأضافت قائلة "لقد أخذوا يطلقون الأحكام المسبقة بحقي، كما أنني تعرضت لخطابات تحض على الكراهية، لكن مع كل هذا فإني فخورة بكوني مسلمة".

وأوضحت اللاعبة التي ترتدي قميص فريق "IkUppsala" لكرة القدم النسائية، أن بعض أصدقائها تأثروا بالإسلام بعد اعتناقها له.

وتابعت قائلة في ذات السياق "بعد أن اعتنقت الإسلام أدركت من فوري أنني انتقلت لدين جميل. فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم، وأعرف الله، وشعرت بمساعدته لي".

وشددت آندرسون على أنها ستسعى جاهدة لتنفيذ أوامر الدين الإسلامي، لافتة إلى اعتزامها الصيام في شهر رمضان المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أبو عبد الله الخميس 10 ماي 2018 - 14:46
الله اكبر ونسأل الله لنا ولها ولجميع المسلمين الثبات
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2 - أبو سهيل الخميس 10 ماي 2018 - 14:54
اللهم ثبتها على الدين الإسلامي الحنيف. ماشاء الله.
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3 - طارق 004 الخميس 10 ماي 2018 - 14:57
الحمد لله الذي شرح صدرها للإسلام
و وفق كل غير المسلمين إلى اعتناق هذا الدين الجميل
الذي لولاه لما وجدنا هنا لأنه أخرج البشرية من الظلمات إلى النور
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4 - محمد اليعقوبي الخميس 10 ماي 2018 - 15:15
هنيئا لها و اطلب من الله عز و جل ان يسهل عليها القيام بالفرائض على أتم وجه. ولتكن عبرة لشبابنا المسلم الذي يهرع الى المسيحية رغبة في الخلاص و خزعبلات من قبيل هذه العبارات.
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