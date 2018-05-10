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كُتّاب وآراء
جدل يرافق اعتناق لاعبة كرة قدم سويدية للإسلام
باتت حارسة مرمى المنتخب السويدي تحت 19 عاما رونجا آندرسون، حديث الناس في بلادها بعد اعتناقها الإسلام.
وفي مقابلة لها مع صحيفة "افتونبلاديت" المحلية، قالت آندرسون إن اعتناقها الإسلام قوبل بردود فعل كبيرة من قبل المقربين منها، لا سيما أسرتها.
وأضافت قائلة "لقد أخذوا يطلقون الأحكام المسبقة بحقي، كما أنني تعرضت لخطابات تحض على الكراهية، لكن مع كل هذا فإني فخورة بكوني مسلمة".
وأوضحت اللاعبة التي ترتدي قميص فريق "IkUppsala" لكرة القدم النسائية، أن بعض أصدقائها تأثروا بالإسلام بعد اعتناقها له.
وتابعت قائلة في ذات السياق "بعد أن اعتنقت الإسلام أدركت من فوري أنني انتقلت لدين جميل. فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم، وأعرف الله، وشعرت بمساعدته لي".
وشددت آندرسون على أنها ستسعى جاهدة لتنفيذ أوامر الدين الإسلامي، لافتة إلى اعتزامها الصيام في شهر رمضان المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
و وفق كل غير المسلمين إلى اعتناق هذا الدين الجميل
الذي لولاه لما وجدنا هنا لأنه أخرج البشرية من الظلمات إلى النور