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عالم شهير ينهي حياته طواعية عن 104 أعوام !

عالم شهير ينهي حياته طواعية عن 104 أعوام !
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 10 ماي 2018 - 07:26

توفي اليوم الخميس عالم البيئة الأسترالي الشهير، ديفيد جودال، في سويسرا، عن عمر ناهز 104 أعوام، وذلك بعد سفره إلى هناك لإنهاء حياته طواعية بمساعدة طبية.

وحصل جودال على كوكتيل دوائي قاتل في الوريد، في حضور العديد من أحفاده، ومات بعد ذلك بقليل، بحسب ما قاله متحدث باسم منظمة "إكزيت انترناشيونال" السويسرية.

وكان جودال حاول إنهاء حياته في أستراليا بعد أن عانى من سقوط قبل شهرين، ولكن دون جدوى.

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