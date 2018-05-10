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ابتكار عقار جديد يشفي من الصلع في 6 أيام!

ابتكار عقار جديد يشفي من الصلع في 6 أيام!
صحف
الأربعاء 09 ماي 2018 - 19:30

اكتشف علماء أن عقارا مصمما لعلاج هشاشة العظام قد يمثل حلا سحريا للصلع عند الرجال، إذ يمكن لهذا الدواء أن يساعد الشعر على النمو بمعدل ميليمترين خلال 6 أيام فقط.

وأثبتت التجارب المخبرية أن للدواء تأثيرا كبيرا على بصيلات الشعر التي تبرع بها رجال يعانون من الصلع، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

وتستند آلية عمل الدواء على تبطيء عمل بروتين يقف حجرة عثرة أمام جزيء حيوي لنمو أنسجة الشعر، بحسب الدراسة التي أجراها علماء من جامعة مانشستر في بريطانيا.

ويعاني كثير من الرجال من الصلع، ففي بريطانيا مثلا يفقد نصف الرجال تقريبا شعرهم عندما يصلون إلى سن الـ 50 عاما، إثر تضرر جينات نمو الشعر مع مرور الوقت.

ويوجد حاليا نوعان من الأدوية لعلاج الصلع لدى الرجال، لكن لهما آثار جانبية، وغالبا ما تكون نتائجهما غير مرضية، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى عمليات زراعة الشعر.

وقال الدكتور ناثان هوكشو، المشرف على الدراسة "إن أهمية هذا الكشف الجديد، الذي لم يسبق له مثيل، تكمن في إمكانية تعزيز نمو شعر الإنسان ومنع تساقطه".

وأضاف ناثان أن التجارب أظهرت أن الدواء يمكنه أن يحدث "فرقا حقيقيا" لدى الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر، وذلك في غضون أيام قليلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الدواء لا بد أن يخضع للتجربة السريرية قبل أن يكون متاحا للراغبين بشرائه، من أجل التأكد من فعاليته.

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