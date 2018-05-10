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كُتّاب وآراء
هذه هي الأمراض التي يتسبب بها الجلوس لفترات طويلة
قام علماء من جامعة كاليفورنيا بدراسة عينة من 35 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 45 و65 عاماً، وتم استجوابهم حول عدد الساعات اليومية التي يقضونها في الجلوس على مدار الأسبوع.
وخضع المشاركون في الدراسة للفحص بواسطة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي عالي الدقة، لإلقاء نظرة مفصلة على منطقة تعرف باسم الفص الصدغي المتوسطي، وهي منطقة مهمة في تشكيل الذكريات الجديدة.
ووجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا عن عدد ساعات جلوس أكثر، كان لديهم هياكل دماغية رقيقة، ولأن الباحثين يقولون إنهم لا يستطيعون التأكد من أن السلوك المستقر هو المسؤول عن ذلك، أطلقوا دراسة طويلة الأمد لمعرفة ما إذا كان هناك رابط فعلي بين السلوك المستقر وصحة الدماغ.
ويمكن أن يكون ترقق الفص الصدغي المتوسطي علامة مبكرة على الانخفاض المعرفي والخرف لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن.
ويوضح الباحثون أن التحرك والقيام بأنشطة مختلفة يمكن أن يكون وسيلة جيدة لمنع الخرف ومرض الزهايمر.