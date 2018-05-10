اكتشف المفتاح السري لعلاج القولون

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أكدت دراسة بريطانية حديثة أن فيتامين د هو مفتاح علاج القولون العصبي ويعتقد الخبراء بأن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي لا يحصلون عليه كفاية من أشعة الشمس.

الدراسة البريطانية التي تمت في جامعة شيفليد البريطانية وتم نشرها في الدورية البريطانية المفتوحة لاضطرابات الجهاز الهضمي وجد فيها العلماء أن 82% من مرضى متلازمة القولون العصبي يعانون من نقص فيتامين د. ويتم إنتاج فيتامين د عندما نتعرض لأشعة الشمس، كما أنه يوجد بشكل طبيعي في الأغذية الصحية بما فيها الحليب والتونة.

وتشير الدراسة إلى أن مكملات فيتامين د تساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي.

ويذكر الدكتور برنادر كورف، رئيس الفريق البحثي في الجامعة أن البحث أظهر أن هناك نحو 23 شخصاً من إجمالي 25 فرداً يعانون من أمراض القولون العصبي يعانون أيضاً من نقص فيتامين د.

وقام فريق العلماء في جامعة شيفليد البريطانية بفحص نحو 51 مريضاً ومعرفة مستويات فيتامين د لديهم وتبين أن معظمهم يعاني من نقص فيتامين د.

تحسن

بدورها، تذكر فيكي جرانت الباحثة أنها كانت تعاني من القولون العصبي لأكثر من 30 عاماً وعند البدء بتناول جرعة من مكملات فيتامين د لمدة 5 سنوات شهدت حالتها الصحية تحسناً كبيراً جداً. وأنها قرأت العديد من العلاجات لمرضى القولون العصبي وكان أكثرها فعالية استخدام فيتامين د، بينما هناك دراسة أميركية تم إجراؤها في جامعة ميتشجان، أثبتت أن مخاطر الإصابة بمرض القولون العصبي تزداد بسبب التعب وقلة النوم والشعور بالاضطرابات النفسية الحادة.

لذلك من أهم الوسائل العلاجية لمرض القولون العصبي هو الشعور بالراحة والاسترخاء واتخاذ القسط الكامل ينصح الأطباء بكثرة تناول الماء والسوائل والابتعاد تماماً عن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين لأنها تؤدي إلى حدوث اضطرابات المعدة المختلفة.

وينصح بتناول 8 لترات ماء يومياً بالإضافة لممارسة التمارين الرياضية بانتظام لأنها تساعد على تقليل الإجهاد والتوتر وبالتالي الحصول على حركة أمعاء طبيعية وتحسن الإصابة بالقولون العصبي، كما ينصح بالتخفيف من التعرض لحالات التوتر والانفعال الزائد.