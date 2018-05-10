تعرف على أفضل الأيام لحجز تذاكر الطيران

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خلصت دراسة أجراها موقع "CheapAir" المتخصص في الحجوزات والسفر، إلى أن أفضل توقيت لحجز تذاكر الطيران يجب ألا يقل عن ثلاثة أسابيع من موعد السفر.

وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 917 مليون رحلة جوية، ونحو 3 ملايين رحلة فردية في 8 آلاف وجهة سياحية، توصلت كلها إلى خلاصة مفادها أن أفضل توقيت لحجز التذاكر لا يجب أن يقل عن ثلاثة أسابيع من موعد السفر.

وفيما تبدأ شركات الطيران في رفع أسعار التذاكر ابتداء من تلك الفترة، تنفذ حجوزات معظم الوجهات المعروفة بارتفاع الطلب عليها، كالرحلات بين العواصم الأوروبية مثلا، وخاصة في مواسم الأعياد أو العطلات الرسمية.

وقد يكلف التأخير في الحجز أضعاف سعر التذكرة، حيث أكدت الدراسة أن اقتناء تذكرة في الفترة بين يوم إلى 6 أيام من تاريخ الرحلة هو أسوأ فترة على الإطلاق. وربما يكلف سعر تذكرة الطائرة أكثر من مائتي دولار من سعرها الواقعي.

هذا إلى جانب عدم إمكانية اختيار المقاعد للذين يفضلون مثلا الجلوس بجانب النافذة، أو في مقدمة الطائرة.

وخلصت CheapAir أيضا إلى أن يوم الأربعاء يعد أفضل الأيام للقيام بالحجز، وتكون فيه التذاكر في أدنى مستوياتها، في المقابل لا ينصح بالحجز خلال أيام الأحد.