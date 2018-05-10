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الرئيسية | منوعات | بدل ربط المعدة.. حقنة قادرة على خفض الوزن

بدل ربط المعدة.. حقنة قادرة على خفض الوزن

بدل ربط المعدة.. حقنة قادرة على خفض الوزن
صحف
الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:01

طور باحثون بريطانيون حقنة من الهرمونات تساعد على فقدان الوزن لأكثر من ستة كيلوغرامات شهرياً من خلال التقليل من شهية تناول الطعام.

وذكرت «ديلي ميل» أن هذا الإنجاز الذي حققه الباحثون في جامعة «إمبريال كوليدج» بلندن يعتبر العلاج «الأكثر إثارة» حتى الآن للسمنة، وتتم حالياً تجربته على البشر، ووجدت الاختبارات أن المرضى تناولوا بشكل طبيعي كمية أقل من الطعام بنسبة 30% بعد معالجتهم بحقن الهرمونات التي تعمل بطريقة مماثلة لجراحة ربط المعدة. يشار إلى أن حوالي 58% من النساء و68% من الرجال يعانون من زيادة الوزن.

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