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مكافحة السمنة ومقاومة الكآبة تبدأ بـ 10 آلاف خطوة

مكافحة السمنة ومقاومة الكآبة تبدأ بـ 10 آلاف خطوة
DW عربية*
السبت 12 ماي 2018 - 22:08

يرتبط الوزن الزائد عادة بمشاكل الصحة الجسدية إلا أن دراسة حديثة أجرتها جامعة "وركويك- University of Warwick" البريطانية، بينت أن المشي قد يكون الطريقة البسيطة والملائمة من أجل حياة صحية.

وقال خبراء مشرفون على الدراسة إن المشي له تأثير إيجابي على الصحة والجسم بأكمله فهو ينظم عمل القلب والأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم ويقوي جهاز المناعة بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسبن المزاج ومحاربة الاكتئاب.

وذكرت الدراسة المنشورة على موقع الجامعة الإلكتروني أنه إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك فقد لا تكون بحاجة إلى ممارسة الرياضة بشكل متعب بالضرورة، إذ أن 10 آلاف خطوة يوميا هي وسيلة فعالة من أجل إنقاص الوزن ومكافحة البدانة.

ووفقا لملاحظات العلماء الذين تابعو العديد من المهن التي تتطلب السير مسافات طويلة مثل سعاة البريد فقد وجدوا أن لياقتهم كانت أفضل بكثير من زملائهم الجالسين وراء المكاتب. وظهر ذلك في نتائج القياس الخاصة في سكر الدم والكوليسترول ومحيط الخصر ومحيط الورك.

دراسة تايلندية مشابهة

دراسة مشابهة أجراها باحثون من جامعة تاماسات "Thammasat University " في تايلاند بينت أن الطريقة الأفضل لمكافحة السمنة تستوجب الالتزام بمشي 10 آلاف خطوة يوميا وذلك لمدة 12 أسبوعا، وبينت الدراسة التي نشرتها مجلة فوكوس الألمانية أن جميع المشاركين في هذه الدراسة انخفضت أوزانهم بنسب متفاوتة، إلا أنها كانت ظاهرة للعيان وذلك بعد مضي 12 اسبوعا من الالتزام بالبرنامج المخصص. وأكدت الدراسة أن 10 آلاف خطوة قد تقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية والعقلية لجسم الإنسان.

كما أنها تخفض من ضغط الدم وتقلل بشكل كبير الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية. وبينت الدراسة أن هناك نتائج مماثلة للذين يفضلون ركوب الدراجة بدل المشي. ومن أجل قياس المدة المثلى لقيادة الدراجة ذكرت الدراسة أن قيادة الدراجة بمعدل 30 دقيقة يعادل حوالي 3 الاف خطوة.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

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