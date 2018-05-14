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الغسل المتكرر يؤذي شعرك !
السبت 12 ماي 2018 - 23:02
حذرت مجلة "إن ستايل" الألمانية من خطورة الغسل المتكرر للشعر، حيث إنه يؤذي بنية الشعر، مما يتسبب في تقصفه وفقدانه للمعانه وبريقه.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الغسل المتكرر للشعر يهاجم فروة الرأس أيضاً، حيث إنه يتسبب في جفافها وتعرضها للحكة وظهور القشرة بها.
ولتجنب ذلك، أكدت "إن ستايل" أنه يكفي غسل الشعر المجعد مرة واحدة أسبوعياً، في حين يمكن غسل الشعر الناعم بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.