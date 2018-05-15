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الرئيسية | منوعات | هذه أفضل الأطعمة التي تزود جسمك بالمغنسيوم

هذه أفضل الأطعمة التي تزود جسمك بالمغنسيوم

هذه أفضل الأطعمة التي تزود جسمك بالمغنسيوم
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 13 ماي 2018 - 19:09

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص المغنيسيوم في الجسم من خلال بعض الأعراض، أبرزها تقلصات العضلات والعصبية وسرعة الاستثارة وضعف التركيز والنعاس، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والإسهال.

وأضافت أنه يمكن إمداد الجسم بهذا العنصر المهم من خلال تناول العدس والبازلاء ورقائق الشوفان والمكسرات ومنتجات الصويا.

وعن أهمية المغنيسيوم أوضحت الجمعية أن هذا العنصر يدعم العديد من عمليات الأيض، كما أنه مسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة، فضلا عن أنه يساعد على خفض الكوليسترول.

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