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كُتّاب وآراء
البثور الهرمونية.. هذه أفضل الطرق لمحاربتها
قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن سبب البثور قد لا يرجع إلى العناية الخاطئة بالبشرة ولا إلى التغذية الخاطئة، بل إلى التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على الجسم بعد التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل مثلاً أو قبل وبعد الدورة الشهرية أو أثناء الحمل.
كيفية مواجهة البثور الهرمونية:
1- تنظيف البشرة جيداً بمعدل مرتين يوميا لإزالة الأوساخ، مع استخدام قطعة قطنية لزيادة تأثير التنظيف.
2- جراء تقشير كيميائي مرة واحدة كل شهر لدى اختصاصي تجميل، للسيطرة على الإفرازات الدهنية، حيث يعمل التقشير الكيميائي على ضبط البشرة الدهنية ومحاربة البكتيريا.
وبالإضافة إلى ذلك، يساعد التقشير الكيميائي على تجديد الخلايا ويُعيد للبشرة نضارتها وإشراقتها.
3- الاهتمام بترطيب البشرة، بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك أو الريتينول. ويُفضل أن تكون هذه المستحضرات في صورة جل، نظرا لأن الجل لا يتسبب في انسداد المسام.
4- من المهم أيضاً استشارة طبيب أمراض نساء من أجل استعادة توازن الهرمونات الأنثوية (الأستروجين والبروجسترون) للحيلولة دون نشوء البثور من الأساس.