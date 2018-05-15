24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. كلاب ضالّة تؤرق مواطنين ومنتخبين في سطات (5.00)

  2. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  3. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

  4. غلاء الأسعار (5.00)

  5. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | البثور الهرمونية.. هذه أفضل الطرق لمحاربتها

البثور الهرمونية.. هذه أفضل الطرق لمحاربتها

البثور الهرمونية.. هذه أفضل الطرق لمحاربتها
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 13 ماي 2018 - 19:12

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن سبب البثور قد لا يرجع إلى العناية الخاطئة بالبشرة ولا إلى التغذية الخاطئة، بل إلى التغيرات الهرمونية، التي تطرأ على الجسم بعد التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل مثلاً أو قبل وبعد الدورة الشهرية أو أثناء الحمل.

كيفية مواجهة البثور الهرمونية:

1- تنظيف البشرة جيداً بمعدل مرتين يوميا لإزالة الأوساخ، مع استخدام قطعة قطنية لزيادة تأثير التنظيف.

2- جراء تقشير كيميائي مرة واحدة كل شهر لدى اختصاصي تجميل، للسيطرة على الإفرازات الدهنية، حيث يعمل التقشير الكيميائي على ضبط البشرة الدهنية ومحاربة البكتيريا.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد التقشير الكيميائي على تجديد الخلايا ويُعيد للبشرة نضارتها وإشراقتها.

3- الاهتمام بترطيب البشرة، بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك أو الريتينول. ويُفضل أن تكون هذه المستحضرات في صورة جل، نظرا لأن الجل لا يتسبب في انسداد المسام.

4- من المهم أيضاً استشارة طبيب أمراض نساء من أجل استعادة توازن الهرمونات الأنثوية (الأستروجين والبروجسترون) للحيلولة دون نشوء البثور من الأساس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.