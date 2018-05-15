اكتشف الطريقة الصحيحة لقياس ضغط دمك

هسبريس - د.ب.أ

قال البروفيسور برنهارد كريمر إنه يتعين على مريض ضغط الدم المرتفع قياس الضغط بانتظام، موضحاً أنه ينبغي مراعاة بعض النقاط كي يتم إجراء القياس بشكل سليم.

نستعرض فيما يلي أبرز الإجراءات الواجب مراعاتها:

ينبغي إجراء القياس في ظل أجواء مريحة، أي الجلوس والاسترخاء لمدة 5 دقائق.

ينبغي تجنب أي إجهاد جسدي (الصعود للطابق الخامس مثلاً) أو نفسي (كابوس مثلا) قبل إجراء القياس بنحو 30 دقيقة تقريباً.

ومَن يتعاطى أدوية لضبط ضغط الدم، ينبغي عليه إجراء القياس قبل تعاطي الدواء.

وفي الخطوة التالية يتم وضع جهاز القياس على المعصم على مستوى ارتفاع القلب، ويفضل وضع المعصم على وسادة موضوعة على منضدة أثناء القياس، لتجنب الحصول على نتائج خاطئة.

وأثناء إجراء القياس ينبغي أن يجلس المريض متكئاً على مقعد مع وضع القدمين على الأرض وعدم التحرك أو التحدث.

وبعد إجراء القياس الأول ينبغي أن ينتظر المريض لمدة دقيقة، ثم يقوم بعملية قياس ثانية. وبعد ذلك يقوم بتدوين تاريخ وتوقيت قيمة القياس الثانية، التي غالباً ما تكون أقل من القيمة الأولى، في دفتر قيم ضغط الدم.