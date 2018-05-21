مقتل مسلم في الهند لاتهامه بذبح بقرة

وكالات

عمد حشود من الهندوس الى ضرب مسلم اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقال الضابط في الشرطة المحلية ارفيند تيواري لوكالة فرانس برس إن الخياط سراج خان البالغ من العمر 45 عاما تعرض لهجوم في ولاية ماديا براديش صباح الجمعة وقتل في موقع الهجوم.

ونقل شاكيل مقبول صديق خان الذي أصيب في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطرة.

وأوضح تيواري "أوقفنا أربعة اشخاص، وهم الآن في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم".

وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن يقدم مزيدا من التوضيح.

ويعتبر الهندوس لحم البقر مقدسا، وذبح الأبقار او حيازة واستهلاك لحمها أمرا ممنوعا في معظم ولايات الهند.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في عدة ولايات هندية أخرى.