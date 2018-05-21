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كُتّاب وآراء
دراسة: النوم 9 ساعات يضاعف خطر الزهايمر
حذّرت دراسة أميركية حديثة، من أن النوم لأكثر من 9 ساعات في الليلة، يزيد فرص الإصابة بالزهايمر وخرف الشيخوخة.
وللوصول إلى نتائج الدراسة التي أجراها علماء أعصاب بجامعة بوسطن الأميركية، فحص فريق البحث سجلات البيانات الطبية لأكثر من 5 آلاف و209 من الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و62 عاماً.
وكان الهدف من الدراسة التي نشرت نتائجها الشهر الماضي في دورية (Neurology) العلمية في البداية تقييم عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يضطرون للنوم لأكثر من 9 ساعات.
وطُلب من المشاركين في الدراسة تدوين ساعات النوم في الليل، حيث لوحظ أن الأشخاص الذين دأبوا على النوم لأكثر من 9 ساعات يومياً كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة بلغت 33%.
وبعد ذلك راقب فريق البحث، المشاركين في الدراسة لمدة 10 سنوات، لمعرفة العلاقة بين كثرة النوم والزهايمر.
ووجد فريق البحث أن الأشخاص الذين ينامون بشكل منتظم أكثر من 9 ساعات يومياً، كانوا أكثر احتمالاً للإصابة بالزهايمر بمعدل الضعف، مقارنة مع أولئك الذين ينامون بمعدل ساعات طبيعي يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات.
وقالت قائد فريق البحث الدكتورة سودها سيشادري، أستاذ علم الأعصاب في جامعة بوسطن الأميركية: إن «الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة يومياً قد يحتاجون لتقييم ورصد لمشاكل التفكير والذاكرة».