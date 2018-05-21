24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إرهاب الدولة أم دولة الإرهاب؟
- حجي: تلقيت عرضا من الوداد .. و"كان تُونس" خالدة في الذاكرة
- مصير غامض ينتظر لاعبي الوداد قبل "الميركاتو"
- بطل مغربي في المسايفة
- التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي
التاريخ المحاصر ـ 5 ـ .. ألقاب محمد بن عبد الكريم الخطابي (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (5) .. تخريب الهوية المغربية (5.00)
الجزائر تسعر النار في رمال الصحراء .. والبوليساريو تحصد الإدانات (5.00)
- خرجة "أنا وزير ماشي مواطن" تضع رأس يتيم في مقصلة فيسبوكيين - (148)
- شرطة خريبكة توقف أستاذا لتعنيفه تلميذة ونعتها بـ"العاهرة" - (139)
- هذه تفاصيل اعتداء "أستاذ خريبكة" على تلميذة بالضرب والسبّ - (132)
- البوليساريو تستعرض عسكريا في تفاريتي وتلوح بالحرب ضد المملكة - (117)
- دماء وسكاكين تدفع نشطاء إلى المطالبة بوقف سيتكومات رمضانية - (106)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
باحث يكتشف ثغرة تتيح لأي شخص التجسس على ملايين الهواتف
اكتشف باحث أمريكي ثغرة في موقع "لوكشن سمارت" تتيح تتبع ملايين المستخدمين، دون علمهم ولا رغبتهم.
كانت شركة "لوكيشن سمارت" أطلقت موقعها الذي يتيح للمستخدمين تتبع أي هاتف ذكي بعد الحصول على موافقة صاحب رقم الهاتف سواءً من خلال رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية مع الموقع.
ولكن روبرت شياو طالب الدكتوراه في "معهد دراسات التفاعل بين الكمبيوتر والإنسان" التابع لجامعة "كارنيجي ميلون" الأمريكية اكتشف ثغرة في برمجة الموقع تتيح له تتبع أي هاتف مسجل عليه، دون الحصول على تصريح بذلك.
وأشار شياو إلى أنه اكتشف الثغرة خلال 15 دقيقة فقط بعد دخوله إلى موقع "لوكيشن سمارت"، ما يعني أن أي شخص لديه مجرد معرفة أولية ببرمجة مواقع الإنترنت، يستطيع أن يتتبع ملايين الأشخاص الذي يستخدمون الموقع دون معرفتهم ودون دفع أي رسوم.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في مواضيع التكنولوجيا إلى أن اختبار موقع "زد دي نت" المتخصص لخدمة موقع "لوكشن سمارت" المجانية أظهر دقة كبيرة في نتائج التتبع، حيث يمكن للموقع تحديد مكان وجود الهاتف المطلوب تتبعه داخل أي مبنى في المدينة.
وأضاف الموقع أن شركة "لوكيشن سمارت" تستخدم بيانات الموقع الجغرافي لمستخدمي الهواتف المحمولة التي تشتريها من شركات الهاتف المحمول الكبرى في الولايات المتحدة بما فيها تي موبايل وفيرزون، وأيه.تي أند ت، وسبرنت.
يُذكر أنه رغم منع شركات الهاتف المحمول تقديم بيانات الموقع الجغرافي للحكومة، إلا أنه يمكنها بيعها إلى شركات أخرى.