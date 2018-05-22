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كُتّاب وآراء
عندما تشرب الماء وأنت واقف.. هذا ما يحدث في جسدك
يوصي كبار السن في العادة بعدم شرب الماء في حالة وقوف، لكن قلما يجري الانتباه إلى نصيحتهم، إذ يعتقد الناس أن الأمر مجرد خرافة، لكن الأطباء ينبهون إلى خطورة عدم الاكتراث بهذا الأمر.
وبحسب موقع "بولد سكاي"، فإن شرب الماء في حالة وقوف ينذر بمتاعب صحية عدة، ولذلك يتوجب على الإنسان أن يجلس قبل البدء في شرب السائل الحيوي.
وينبه خبراء الصحة إلى أن شرب الماء وقوفا يؤدي إلى الإضرار بجزء من المريء، فتحصل عندئذ جروح في "العاصرة"، وهي عضلة تربط المعدة بالمريء.
فضلا عن ذلك، يسبب الشرب وقوفاً عسراً في الهضم، فحين يشرب الإنسان وهو جالس تكون عضلاته وأعصابه أكثر راحة، بخلاف ما يحدث أثناء الوقوف.
ويسبب الشرب وقوفاً ضرراً للكلى، فحين نشرب دون جلوس، لا يخضع السائل للتصفية على النحو المطلوب، وبالتالي تذهب الشوائب غير المرغوب فيها إلى الدم وتختلط به، وفي حال تفاقم الوضع فإنه قد يتطور إلى فشل كلوي.
وفي المنحى ذاته، قد يؤدي شرب الماء وقوفاً إلى حصول التهاب في المفاصل، كما يقلل استفادة الجسم من السائل الحيوي وتقليله للأحماض.