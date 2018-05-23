عند قياس ضغط الدم.. تجنب هذه الأخطاء السبعة

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توفر مقاييس الضغط في الأسواق قراءة دقيقة لضغط الدم، ما يسمح للأطباء والجهاز الطبي بوصف الأدوية المناسبة.

لكن هناك أخطاء تؤدي عند ارتكابها إلى تغيير القراءة الدقيقة لضغط الدم، وفيما يلي أهمها، حسب صحيفة أي بي سي واشنطن.

1- امتلاء المثانة بالبول خلال عملية القياس يضيف ما بين 10 و15 نقطة على القياس الحقيقي للضغط، لذلك يفضل تفريغ المثانة قبل القياس.

2- غياب وجود دعم جيد للقدمين والظهر خلال القياس من وضعية الجلوس، يُمكن أن يضيف ما بين 6 و10 نقاط.

3- وضعية الساقين المتصالبين يمكن أن تضيف ما بين 2 و8 نقاط على القياس.

4- إذا كانت الذراع معلقة في الهواء على الجانب أثناء القياس، فيمكن أن يضيف ذلك 10 نقاط أو أكثر.

5- يجب أن يكون ذراعك على كرسي أو طاولة، على مستوى القلب، مع التأكد أن تكون مدعومة بشكل جيد.

6- يمكن أن تضيف قراءة الضغط من فوق الملابس ما بين 5 و 50 نقطة، لذلك يجب أن تكون القراءة من ذراع مكشوف.

7- الحديث أثناء القياس يمكن أن يضيف نحو 10 نقاط إلى القراءة النهائية.