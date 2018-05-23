أخيرا.. هكذا يمكنك تفعيل مكالمات الفيديو الجماعية عبر واتساب

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خرجت ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للوجود على تطبيق الواتساب الشهير، حيث تم الإعلان عنها في مؤتمر F8 ف. وباتت الخدمة جاهزة للوصول إلى مستخدمي iOS وأندرويد، لكن هل هي متاحة على حسابك الآن؟

تم إصدار هذه الميزة لعدد محدود من مستخدمي iOS مع تحديث التطبيق إلى الإصدار 2.18.52، ولمستخدمي الإصدار التجريبي على أندرويد مع الإصدار 2.18.145، ولكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو متعددة في وقت واحد على أندرويد، يجب عليك التأكد من تحديث التطبيق إلى الإصدار 2.18.52، وذلك عن طريق:

- فتح تطبيق واتساب.

- الاتجاه إلى الإعدادات.

- الانتقال إلى المساعدة، ثم معلومات التطبيق.

استخدام هذه الوظيفة الجديدة بسيط جدًا، يكفي تحديد أحد الأسماء التي تريد إجراء مكالمة فيديو معها، و النقر فوق رمز الكاميرا، ثم اضغط على الرمز لإضافة جهات اتصال جديدة.