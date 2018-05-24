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كُتّاب وآراء
مسؤول يكشف سرّ أكبر لغز في عالم الطيران
قال وزير النقل الماليزي الجديد أنطونى لوكه اليوم الأربعاء إن البحث الذي تجريه شركة "أوشن إنفينيتي" الخاصة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، عن الطائرة الماليزية المفقودة "إم.اتش 37" سوف ينتهي الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير أنطوني لوكه أن البحث كان من المقرر أن ينتهي الشهر الماضي، ولكن تم تمديده لمرتين بناء على طلبات من أوشن إنفينيتي حتى 29 مايو.
وفي 8 مارس 2014، اختفت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية وعلى متنها 239 شخصا من مسافرين وطاقم الطائرة، بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، لتسطر واحدا من أكبر ألغاز الطيران في العالم.
وتم تعليق بحث غير مثمر أجراه فريق دولي تحت الماء في جنوب المحيط الهندي في يناير 2017.
ولكن البحث بدأ مجددا في وقت مبكر من هذا العام بعد أن وافقت الحكومة الماليزية لشركة "أوشن إنفينيتي" على البحث عن الطائرة على أساس "عدم دفع تكلفة بدون تحقيق نتائج"، وهو ما يعني أن الشركة سوف تتحمل التكلفة ما لم تعثر على الطائرة.