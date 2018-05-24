رونالدينيو يتزوج سيدتين في يوم واحد !

وكالات

ذكرت تقارير إخبارية أن اللاعب البرازيلي السابق، رونالدينيو، سيعقد قرانه على صديقتيه في يوم واحد، خلال هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فإن رونالدينيو (38 عاما) يعيش حاليا مع خطيبته الأولى بريسيلا كويلهو والثانية بياتريس سوزا في قصر بمدينة ريو دي جانيرو الساحلية منذ أشهر عدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قرر أن يتخذ خطوة عقد حفل الزفاف مع الخطيبتين في أغسطس المقبل.

ويمنع القانون البرازيلي الزواج من امرأتين في وقت واحد، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات.

لكن رونالدينيو سيتحايل على الأمر من خلال الامتناع عن توثيق الزواج رسميا، والاكتفاء بحفل بسيط.

وكان نجم برشلونة السابق قد بدأ بمواعدة بياتريس في عام 2016، وذلك رغم أنه مرتبط ببريسيلا منذ سنوات.

وتقول تقارير برازيلية إن رونالدينو دفع مبلغ 200 ألف دولار أميركي كمخصص مالي لكل واحدة منهما، في شكل مهر.

ويتردد أن رونالدينيو يقدم إلى خطيبتيه نفس الهدية، وهو ما حصل أخيرا عندما اشترى لهما عطرا خلال رحلة جمعت الثلاثة خارج البلاد.