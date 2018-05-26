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الرئيسية | منوعات | طفل في السابعة يحمي أمه من الاغتصاب

طفل في السابعة يحمي أمه من الاغتصاب

طفل في السابعة يحمي أمه من الاغتصاب
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 24 ماي 2018 - 23:50

هاجم شخص يبلغ من العمر 39 عاما امرأة (44 عاما) وأسقطها على الأرض في حديقة لاينباخ بارك في مدينة هايلبرون في ولاية بادن فورتيمبيرغ، جنوب غرب ألمانيا. وحاول المتهم سحب بنطالها لاغتصابها، نقلا عن بيان للشرطة.

وهو ما دفع ابن الضحية لضرب المهاجم بلعبة "اسكوتر" حتى لاحظ شخص آخر الهجوم وساعد الأم وابنها على التغلب على المهاجم الذي هرب من المكان.

واستطاعت الشرطة القبض على المشتبه به، والذي كان قد حاول في يوم الأربعاء الماضي التحرش بامرأة أخرى نجحت في الهروب منه. وأصدر قاض مختص مذكرة لحجز المشتبه به الذي يقبع حاليا في الحجز على ذمة التحقيق. ولم تذكر الشرطة فيما إذا كان المشتبه به قد هاجم نساء أخريات في المنطقة.

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