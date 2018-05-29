نيمار: لست جاهزاً لمونديال روسيا !

هسبريس - إفي

أقر نجم المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بأنه ليس جاهزاً بعد لخوض نهائيات كأس العالم، التي تنطلق في 14 يونيو المقبل.

وقال نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في تصريحات للصحافيين قبل السفر مع "السيليساو" للعاصمة البريطانية لندن، لاستكمال استعداداته للمونديال: "لم أستعد كامل لياقتي بعد، لكن هذا الأمر سيحدث بمرور الوقت. أشعر بهدوء ولا أتعجل العودة. ما زال أمامي وقت قبل أول مباراة في المونديال، وسأكون جاهزاً تماماً حينها".

وأكد لاعب برشلونة الإسباني سابقاً أن حالته البدنية جيدة جداً، لكنه ما زال يشعر بقلق طفيف من القيام بنفس الحركة التي يعرف أنها يمكن تؤثر على موضع الإصابة في وجه القدم اليمنى، التي خضع على إصرها لجراحة أبعدته عن الملاعب منذ مارس الماضي.

وقال في هذا الصدد: "هذا الشعور بالخوف من القيام بنفس الحركة طبيعي، لكني سأتغلب عليه بمرور الوقت".

وأضاف نيمار (25 عاماً): "تعرضت لإصابات أخرة قوية، ومررت بنفس اللحظات الصعبة، على سبيل المثال إصابة الكاحل. التخلص من هذا الشعور بالخوف، سيستمر لفترة، وهذا طبيعي، لكني جاهز للمشاركة، وأعتقد أنه لا شيء يمنعني من اللعب".

وأكد نيمار أنه يشعر بالقلق من العودة للعب بعد غياب 3 أشهر، أكثر من تجدد إصابته مرة أخرى.

وأردف: "أنا بحالة بدنية جيدة. ما زلت أستعيد نسق اللعب. ما أحتاجه هو المشاركة. أنا أتدرب يومياً، وسأتحسن بمرور الوقت".

ومن الممكن أن تشهد المباراة الودية المقبلة للمنتخب البرازيلي أمام كرواتيا 3 يونيو المقبل الظهور الأول لنيمار منذ إصابته في 25 فبراير الماضي.

وعلى جانب آخر، أكد نيمار أن منتخب بلاده يعد أحد المرشحين للفوز بمونديال روسيا، كونه أحد أفضل المنتخبات التي تأهلت للبطولة، كما أنه يمتلك كل الإمكانيات لتحقيق هذا الحلم.

وسيخوض المنتخب اللاتيني المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا، حيث ستكون بداية المشوار 17 من الشهر المقبل أمام سويسرا، ثم أمام كوستاريكا بعدها بـ5 أيام، بينما سيكون ختام الدور الأول أمام صربيا 27 من نفس الشهر.