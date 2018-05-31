محكمة مصرية تقضي بحبس المطربة بوسي 9 سنوات

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قررت محكمة جنح النزهة المصرية "الأربعاء"، حبس المطربة بوسى 9 سنوات، لاتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها

وكان طليق بوسي قد تقدم بدعاوى ضدها يتهمها بتحرير شيكات بقيمة 5 ملايين جنيه له، ثبت بعد ذلك أنها بدون رصيد.

يذكر أن المطربة بوسى، طعنت في التزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها، حيث حضرت الجلسةالسابقة في محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها.