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كُتّاب وآراء
رغم أنها مجرد "بقرة".. عبرت الحدود فأعدموها!
صدر حكم بالإعدام على بقرة حامل بعد أن عبرت الحدود بين بلغاريا وصربيا بشكل غير قانوني، والبقرة تدعى بنكا وقد تخلفت عن قطيعها لمدة ثلاثة أشهر، واتجهت غرباً إلى قرية تدعى كوبيلوفيتسي وظلت تتجول في صربيا التي لا تنتمي إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وتم إعادتها إلى صاحبها إيفان هارلمبييف عبر الحدود، غير أن المسؤولين في بلغاريا قالوا لا بد من إعدام البقرة بسبب اللوائح الصارمة لعبور الحدود في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يكن لدى البقرة الوثائق الرسمية التي تسمح لها بعبور الحدود وقت عبورها.
وقد حصلت البقرة على شهادة صحية من الأطباء البيطريين الصرب، ما يعني أن ليس بها أمراض خطيرة أو معدية، لكن هذه الشهادة لن تعفيها من الإعدام.