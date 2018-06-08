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هذه الجزيرة في بريطانيا معروضة للبيع بثمن شقة!

هذه الجزيرة في بريطانيا معروضة للبيع بثمن شقة!
هسبريس - متابعة
الجمعة 08 يونيو 2018 - 03:25

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن جزيرة بريطانية، تقع في ساحل "بيمبروك شاير" غربي البلاد، معروضة للبيع بثمن بخس، لا يكفي لشراء شقة من غرفة واحدة في لندن.

ويعد المبلغ المقترح (400 ألف جنيه أسترليني) رقماً زهيداً في سوق العقار البريطانية، فهو لا يكفي لشراء شقة صغيرة في لندن.

وتضم الجزيرة التي يطلق عليها اسم "ثورن" حصنًا قديمًا أقيم فيها بين 1850 و1852 لمواجهة خطر اجتياح فرنسي على عهد نابليون الثالث.

ويبدو أن موقع الجزيرة البعيد عن العمران، وطبيعتها الصخرية، وراء عرضها بهذا الثمن البخس.

إلا أن وكالة "بوربل بريكس" العقارية المشرفة عليها حاليًا ترى أن ثمة إمكانيات كبرى للاستفادة من الموقع البحري في مشروعات سياحية.

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