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كُتّاب وآراء
أردوغان ديميرورين يرحل عن عالمنا بعد معاناة مع قصور الجهاز التنفسي
توفي رجل الأعمال التركي أردوغان ديميرورين، مالك أكبر مجموعة إعلامية في البلاد، عن عمر ناهز 79 عاماً، في مستشفى بمدينة إسطنبول الجمعة، بعد معاناته قصورا في الجهاز التنفسي، بحسب ما أعلن طبيبه.
وديميرورين هو مالك مجموعة ديميرورين القابضة، إحدى كبرى التكتلات الاقتصادية في تركيا والناشطة في مجالات الإعلام والطاقة والبناء.
وقال طبيبه اوزغور ساميلغيل أردوغان إن ديميرورين تلقى علاجاً لفترة قصيرة لكنه توفي "بدون أي معاناة في رعاية أسرته وفي ظل رعاية مكثفة من طاقم المستشفى".
وقال في مؤتمر صحافي بثته قناة "سي ان ان ترك" المملوكة لمجموعته: "نقدم تعازينا لبلادنا ولاقاربه".
وفي أبريل الفائت، اشترت مجموعة ديميرورين مجموعة دوغان الإعلامية، التي تعد إحدى أكبر المجموعات الإعلامية التركية، وتضم صحيفة حرييت اليومية، وصحيفة فاناتيك الرياضية اليومية، وقناة سي ان ان ترك ومحطة قنال-دي.
ويتمتع يلدريم، نجل أردوغان ديميرورين، بنفوذ كبير كرئيس للاتحاد التركي لكرة القدم.
ونعى الرئيس رجب طيب أردوغان ديميرورين، وقال: "سنذكر دائما بكل عرفان أردوغان ديميرورين رجل الأعمال والصناعي المخضرم الذي حقق إنجازات كبيرة في مسيرته وقدم مساهمات قيّمة لبلادنا".
وسيشيع جثمانه الأحد من مسجد في إسطنبول.