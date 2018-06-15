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العثور على امرأة مفقودة... داخل بطن أفعى!

العثور على امرأة مفقودة... داخل بطن أفعى!
هسبريس - متابعة
الجمعة 15 يونيو 2018 - 01:15

التهمت أفعى ضخمة امرأة تبلغ من العمر أربعة وخمسين عاما في جزيرة سولايسي بإندونيسيا، وبحسب موقع "ديتيك دوت كوم" فإن السلطات والسكان في المقاطعة الجنوبية الشرقية عثروا اليوم الجمعة (15 مايو)على الأفعى أثناء البحث عن المرأة التي فٌقدت منذ أمس الخميس.

وقاد العثور على متعلقات الضحية إلى الاعتقاد بأن تلك الأفعى قد ابتلعتها، فجلبها الأهالي إلى القرية وشقوا بطنها ليجدوا جثة المرأة المفقودة مكتملة داخلها.

وهذه ليست المرأة الأولى التي تشهد فيها هذه الجزيرة واقعة كهذه، ففي مارس من العام الماضي التهمت أفعى أخرى رجلا داخل مزرعة نخيل بقرية أخرى غرب الجزيرة.

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