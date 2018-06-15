بسبب التهرب الضريبي.. الحكم على كريستيانو رونالدو بالسجن لمدة سنتين

هسبريس - متابعة

وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دفع 18,8 مليون يورو لمصلحة الضرائب الاسبانية لوقف ملاحقته بتهمة التهرب الضريبي، وذلك في إطار اتفاق أولي بين الطرفين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي الجمعة.

ويتضمن هذا الاتفاق بين محامي رونالدو وممثلين عن مصلحة الضرائب، والذي يرتبط بالمصادقة النهائية للمصلحة، بإصدار حكم بالسجن لعامين بحق أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سيبقى مع وقف التنفيذ نظرا لأن عقوبات السجن حتى عامين لا تطبق عادة في اسبانيا.