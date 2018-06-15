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كُتّاب وآراء
بشرب الماء فقط.. هكذا يمكنك تخفيض وزنك بالطريقة اليابانية
شرب كمية كافية من المياه أمر هام للجسم، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ما يسعى له كثيرون، وهو تخفيض الوزن. الناس في اليابان يعتمدون على حمية قوامها شرب الماء. والحمية اليابانية تعد أيضا بتحسين الحالة الصحية بشكل عام، كما يقول موقع "فوكوس" الألماني.
صباحا، وبعد الاستيقاظ من النوم مباشرة أو شيء تقوم به، وحتى قبل غسل الأسنان، هو شرب أربعة أكواب من الماء الفاتر، أي ما يعادل 650 مل تقريبا. الماء يجب أن يكون بدون غازات. بعدها تنتظر 45 دقيقة على الأقل قبل تناول الإفطار. ثم انتظار ساعتين قبل تناول أي شيء.
وقبل النوم تقوم بالغرغرة لمدة دقيقتين، مستخدما الماء المضاف له الملح.
النتائج التي تعد بها الحمية
أهم النتائج هي تنشيط عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، وإخراج المواد السامة من الجسم، ودعم بناء الخلايا، وتنشيط حركة الأمعاء، بحسب موقع "فيت فورفن". وبنفس الوقت يخفض المرء بذلك وزنه.
وبحسب موقع "أبوتيكن أومشاو" فإن الدراسات تؤكد أهمية شرب الماء من أجل تخفيف المعاناة لمن لديهم آلام في الرأس أو تسرع في القلب. كما يساعد الماء على ملء المعدة وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.