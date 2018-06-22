تعرف على أنجح وسيلة على الإطلاق لتخفيض الوزن

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من أكثر المعوقات التي تكبل من يحاول إنقاص الوزن أنه يفترض أن عليه إجراء تغيير نمط حياته بالكامل، فيسجل في صالة الرياضة (الجيم)، ويغير طعامه بالكامل. بالطبع مثل هذه الخيارات رائعة، لكن من الصعب التمسك بها، ولذلك تخفق محاولات التخسيس بسرعة. إذن ما هي الطريقة الواقعية مضمونة النجاح؟

تناول ما لا يقل عن 30 غراماً من البروتين في وجبة الإفطار لكبح الشعور بالجوع طوال اليوم لتضمن النجاح ستحتاج إلى إنقاص الوزن تدريجياً، واتباع نمط حياة قابل للاستمرار، واختيار أطعمة صحية وتناولها بكميات معتدلة مع تناول بعض الأطعمة التي ترضي ذوقك. ولعمل ذلك بنجاح اتبع الآتي:

النوم 15 دقيقة قبل الموعد. النوم أكثر العوامل التي تساعد على فقدان الوزن والتحكم فيه. هناك هرمونان للجوع يتم التحكم فيهما أثناء النوم، هما: ليبتين وجريلين. فإذا كان لديك القليل منهما ستشعر بالجوع على مدار اليوم، وستشتهي الأطعمة النشوية، وعندما تحصل على القدر الكافي من النوم سيمكنك التحكم في شهيتك. ابدأ بالذهاب مبكراً إلى الفراش 15 دقيقة، وعندما يصبح ذلك التوقيت عادة قم بتبكير الموعد 15 دقيقة إضافية.

مشروبات السكر. المشروبات الغازية من أكثر مصادر السكريات خطراً على الوزن، حتى مشروبات الدايت. كذلك العصائر المحلاة تحتوي الكثير من السكر، فعبوة عصير البرتقال مثلاً تحتوي 25 غراماً من السكر، أو ما يعادل 5-6 مكعبات. لتخفيف الوزن ابدأ بالابتعاد عن السكريات السائلة، وخفّف تحلية الشاي والقهوة إلى أقصى حد ممكن، والأفضل الاستمتاع بمذاق مثل هذه المشروبات خالية من السكر.

البروتين هو البديل. البروتين عنصر أساسي في استراتيجية فقدان الوزن. ينبغي أن تستهلك ما لا يقل عن 30 غراماً من البروتين في وجبة الإفطار لكبح الشعور بالجوع طوال اليوم. كما أن البروتين ضروري لبناء العضلات التي يتم خسارتها مع خسارة الوزن الزائد.

بهذه التعديلات الأساسية في نظامك الغذائي ستبدأ في الشعور بالفرق تدريجياً، وبعد أن تصبح هذه التغييرات جزءاً من نمط حياتك يمكنك تغيير المزيد.