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كُتّاب وآراء
وفاة مدرب ومحلل مصري بعد مباراة الفراعنة ضد السعودية
توفي مدرب الزمالك الأسبق عبد الرحيم محمد إثر أزمة قلبية ألمت به بعد انفعاله خلال تحليل مباراة مصر والسعودية بكأس العالم، حسبما أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة السابق.
وقال ميدو في تغريدة له على تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفى إلى رحمة الله تعالى مدربي ومعلمي الكابتن الزمالكاوي الأصيل الكابتن عبد الرحيم محمد.. نسألكم الفاتحة."
وقالت وسائل إعلام محلية إن محمد كان في مقر التليفزيون المصري لتحليل لقاء المنتخب المصري ونظيره السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، وقد "انفعل بعض الشيء وحزن كثيرا من المستوى الفنى الذي ظهر عليه الفراعنة، وهو ما أدى إلى حدوث إغماء الشديد لمدرب الزمالك الأسبق".