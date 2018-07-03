الزنجبيل الدافئ صباحا.. الأفضل لإنقاص الوزن

صحف

استُخدم الزنجبيل في الطب القديم منذ آلاف السنين، وتتوفر أدلة حديثة على أن تناول كوباً من الزنجبيل عدة مرات في الأسبوع يمنح الجسم فوائد صحية رائعة تفوق فوائد رش الزنجبيل الجاف على الطعام.

تناول شراب الزنجبيل لمدة 12 أسبوعاً يساعد على خفض نسبة السكر وتحسين استفادة الجسم من الأنسولين الألم. الزنجبيل مسكّن طبيعي للألم، وتفيد دراسات بأنه يخفّف أوجاع الصداع النصفي، والدورة الشهرية.

الكولسترول. تفيد أدلة علمية بأن تناول شراب الزنجبيل يخفض من مستوى الكولسترول المرتفع، لكن يتطلّب الأمر مزيداً من الدراسات.

السكر. أظهرت تجارب أن تناول شراب الزنجبيل لمدة 12 أسبوعاً يساعد على خفض نسبة السكر وتحسين استفادة الجسم من الأنسولين. وبحسب هذه التجارب يحتاج الإنسان غرامين من خلاصة الزنجبيل يومياً.

التخسيس. أظهرت تجارب شارك فيها عدد صغير من المشاركين أن تناول الزنجبيل الدافئ في الصباح بعد الإفطار يساعد على التخسيس.

الدوخة. يفيد الزنجبيل في تخفيف آثار العلاج الكيماوي، مثل الدوخة والقيء.