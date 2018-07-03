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كُتّاب وآراء
روسيا تسهل الحصول على جنسيتها للدول التالية
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوزارات المعنية بتقديم مقترحات حول تسهيل نظام منح تصاريح الإقامة والجنسية الروسية لبعض فئات الأجانب.
وجاء في وثيقة نشرها موقع الكرملين الرسمي اليوم الثلاثاء: "تكلّف وزارة الداخلية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية منح الأجانب الناطقين باللغة الروسية والراغبين في العمل بروسيا، تصاريح الإقامات المؤقتة والدائمة، كما تكلف بتقديم مقترحات حول تعديل القوانين ذات الصلة إن لزم الأمر".
وفقا للتكليف، فإن الموعد النهائي للتنفيذ تحدد في 31 أغسطس من العام الحالي.
كما وجه بوتين للوزارتين المذكورتين بالإضافة إلى وزارات التنمية الاقتصادية والعلوم والتعليم العالي والخارجية، بتقديم مقترحات بحلول 20 ديسمبر المقبل، بشأن تسهيل نظام منح الجنسية الروسية لفئات محددة من الأجانب يمتلكون كفاءات مطلوبة في الاقتصاد الروسي.