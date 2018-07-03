هذا تأثير شرب عصير البرتقال بشكل يومي على جسدك

DW عربية*

يبدو أن قائمة فوائد عصير البرتقال الصحية تزداد بشكل مستمر. دراسة حديثة توصلت إلى أن شرب عصير البرتقال يوميا مع وجبات الطعام، قد يساعد على تخفيض خطر الإصابة بأحد الأمراض الشائعة. فما هو هذا المرض؟

خلصت دراسة حديثة إلى أن شرب كأس من البرتقال يوميا مع وجبات الطعام يُقلل من خطر الإصابة بمرض النقرس بشكل كبير، حسب ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني.

ويؤكد موقع مجلة "دير شبيغل" أن النقرس مرض يصيب المفاصل ويدخل في خانة أمراض الأيض أي الاستقلاب، ويضيف الموقع الألماني أنه أثناء الإصابة بهذا المرض فإن حمض "اليوريك"، يترسب في شكل حبات صغيرة للغاية في المفاصل والأنسجة، وأردف أن هذا المرض يؤدي إلى إصابة المفاصل بالتهابات وبالتالي الشعور بألم شديد.

وأوضحت الدراسة، الصادرة بتعاون بين جامعتي "كيل" و"هوهنهايم" الألمانيتين، أن شرب كأس من عصير البرتقال يخفض من خطر النقرس، إذ ينصح الخبراء بشرب كأس من هذا النوع من عصير الفواكه يوميا، لأنه يحتوي على الفيتامينات والبوليفينول والمعادن والألياف، بالإضافة إلى ذلك فإنه يُمثل مكملا جيدا للنظام الغذائي، حسب نفس الخبراء.

واعتمدت النتائج على دراسة شارك فيها حوالي 26 شخصا، وفي فترة زمنية تراوحت بين أسبوعين، إذ طلب الخبراء من المشاركين تغطية 20 في المائة من حاجياتهم اليومية للطاقة، إما عبر مشروب كولا بدون كافايين أو عصير البرتقال.

وأكدت الأستاذة آنا بوسي ويستفال، وهي من المشاركين في الدراسة، أن فيتامين "سي" المتواجد في عصير البرتقال، يمكن أن يساهم في الوقاية من ارتفاع مستويات حمض "اليوريك"، وبالتالي منع تطور مرض النقرس، على حد قولها.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية