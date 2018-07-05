24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:30
|06:18
|13:37
|17:17
|20:46
|22:19
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بيرغ: المنتخب السويدي تعلم اللعب دون زلاتان
- مصر تعيد النظر في علاقات أبو تريكة بالإرهاب
- ماكرون يختم زيارة عاصمة نيجيريا في ملهى ليلي
- هل يرحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد؟
- بنشماش: الاستثمار في الأطفال نافع لعالم التنمية
مصدر قضائي: الازدواجية تلازم الموقف الرسمي لهولندا إزاء المغرب (5.00)
"بوينغ" تستثمر قريبا بطنجة و"إيرباص" تستعين بلوجيستيك المغرب (5.00)
- بعد تجاوب "دانون" .. حقوقيون يعدون نداء لوقف مقاطعة "سنطرال" - (274)
- فتحي جمال: مروان فلايني رفض اللعب مع المنتخب الوطني المغربي - (87)
- دراسة: "الهولدينغ الملكي" برج مالي متين يراقب الاقتصاد المغربي - (70)
- لقاء حاسم يجمع رونار ولقجع .. استمرار المدرب يتطلب رفع الراتب - (65)
- عالم دين موريتاني يتخلَّى عن جنسيته ويبايع الملك محمد السادس - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لماذا يختار الناموس "الجنس اللطيف" من أجل لدغه؟
أظهرت نتائج دراسة أمريكية حديثة أن "البعوض الكسلان" يؤدي لإصابة النساء أكثر من الرجال بحمى شيكونجونيا التي تنتشر بنفس طريقة انتشار فيروس زيكا.
وجد باحثون أن "البعوض الكسلان" هو السبب وراء زيادة احتمال إصابة النساء اللائي يملن لقضاء وقت في المنزل أكبر من الرجال بحمى شيكونجونيا، وهي مرض فيروسي مؤلم ينقله البعوض وينتشر بنفس طريقة انتشار فيروس زيكا. وتُنقل حمى الشيكونجونيا عادة عن طريق التعرض للسعات البعوض من النوع المعروف باسم الزاعجة المصرية خلال ساعات النهار يمكن أن تسبب أعراضا تؤدي للوهن من بينها ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام حادة في المفاصل وتستمر شهورا.
وحللت دراسة جديدة نُشرت في السابع من نوفمبر في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم تفشيا لحمى شيكونجونيا في 2012 في قرية بالبارا في بنغلادش والتي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة داكا. وقالت الدراسة إن أكثر من ربع الحالات انتشرت داخل نفس المنزل في حين حدثت نصف حالات الإصابة في منازل تبعد أقل من 200 متر مما أدى إلى تجمعات صغيرة للمرض.
هناك الكثير من الحشرات النافعة التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على التوازن البيئي فهي تتغذى على الحشرات الضارة مثل المن والبعوض وتلقح الأشجار والفواكه والخضار كما تساعد على التخلص من النفايات.
ونظرا لأن البعوض الناقل لهذا المرض لا يحب السفر بعيدا فقد زاد احتمال إصابة النساء في بنغلادش اللائي كن يقضين ثلثي اليوم في المنزل 1.5 مرة عن الرجال الذين كانوا يقضون أقل من نصف وقتهم في المنزل خلال اليوم. وقال هنريك ساليجي كبير الباحثين من كلية بلومبرغ للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز في بيان "يبدو أن هذا البعوض كسول جدا. "فهو يلسع شخصا في منزل ويصيبه بفيروس ثم يحوم في المكان ليلسع شخصا آخر في نفس المنزل أو في مكان قريب جدا. الوقت الإضافي الذي تقضيه النساء في منازلهن أو بالقرب منها يعني زيادة خطر إصابتهن بالمرض."
ويظهر هذا المرض في إفريقيا وآسيا ولكن أفادت تقارير بظهور حالات أيضا في أوروبا والأمريكيتين. وقالت الدراسة إنه على الرغم من عدم وجود مصل أو توافر علاج يذكر لأمراض مثل شيكونجونيا وزيكا وحمى الدنج والحمى الصفراء، والتي تُنقل كلها عن طريق البعوض المعروف باسم الزاعجة المصرية فإن معرفة الأماكن التي يُحتمل أن تتجمع فيها قد يساعد في إبطاء هذه الأمراض.