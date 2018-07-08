لص يسرق منزلا ويترك رسالة اعتذار !

هسبريس - الأناضول

كتب لص رسالة اعتذار على باب ثلاجة أحد المنازل في مدينة وسط اليمن بعد أن سرق منه أجهزة كهربائية وإلكترونية وقطع أثاث منزلي، بما قيمته نحو 250 ألف ريال يمني (قرابة 500 دولار أمريكي).

وقال اليمني مشتاق الفقيه، لمراسل الأناضول، إن "لصا قام أمس السبت، بسرقة منزل شقيقة زوجتي في حي الزهراء بمدينة تعز (وسط)، وترك خلفه رسالة اعتذار لأصحاب المنزل المسروق".

وأشار أن أصحاب المنزل غادروه قبل أيام، وانتقلوا للعيش بمنطقة ريفية في تعز، بشكل مؤقت، بسبب تعرض حيهم الخاضع لسيطرة الحكومة، بين الحين والآخر، للقصف المدفعي من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في إطار الحرب المندلعة في البلاد بين الطرفين منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأضاف الفقيه أن زوجته ذهبت اليوم إلى المنزل لتفقده بطلب من اختها وتفاجأت برسالة كتبها اللص وتركها على باب الثلاجة، جاء فيها: "أنا ما سرقت والله إلا من جوع، المعذرة منكم، أخوكم عبده أحمد".

وقام الفقيه بنشر صورة الرسالة التي تركها اللص عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأشار أن "اللص لم يسرق كل ما في المنزل من أثاث وأجهزة".

ولفت أن مجموع قيمة المسروقات بلغ نحو 250 ألف ريال يمني (قرابة 500 دولار).

وتشهد بعض أحياء مدينة تعز اليمنية انفلاتا أمنيا بسبب الحرب التي تشهدها المدينة.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المتواصلة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات أكثر من 20 مليون شخص، أي 80% من سكان البلد العربي الفقير، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.