السيجارة الإلكترونية.. مخاطر جمّة على صحة القلب وضغط الدم

DW عربية*

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن تدخين السيجارة الإلكترونية التي تحوي النيكوتين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي ومعدل دقات القلب، مقارنة بتدخين السيجارة العادية. ويخشى الباحثون من أن تدخين السيجارة الإلكترونية يؤدي على المدى الطويل إلى نفس الأضرار التي يسببها تدخين التبغ، حسب دراسة نشرت مطلع الأسبوع الجاري.

ومن الناحية الصحية تعتبر السجائر الإلكترونية مضرة بنفس القدر كنظيرتها العادية، وذلك لأن مبدأ عملها ليس حرق التبغ والتسبب بدخول عدد لا يحصى من المواد المسرطنة إلى الرئتين. كما يعاني المدخن العادي من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

طرق التخلص من النيكوتين

وكما كان متوقعاً، أظهرت الدراسة، التي أجرها المشفى الجامعي في مدينة لوبيك الألمانية، ارتفاع ضغط الدم الانقباضي لدى مدخني السيجارة الإلكترونية الحاوية النيكوتين بمعدل ثلاث أمثال السيجارة العادية. ولم تسجل الدراسة أي ارتفاع في مستوى ضغط الدم الانقباضي لدى مدخني السيجارة الإلكترونية التي لا تحوي نيكوتين. وبالنسبة لمعدل دقات القلب كشفت الدراسة ارتفاعه بثلاثة أمثال معدله عن مدخني السجائر العادية.

وأرجع أحد القائمين على الدراسة السبب في ارتفاع ضغط الدم الانقباضي وزيادة معدل ضربات القلب، واللذان يعزيان إلى تصلب جدران الأوعية، إلى النيكوتين. وظهرت السيجارة الإلكترونية أول مرة عام 2004 في الصين وتوسعت حتى أصبحت تجارة تبلغ قيمتها ملياري دولار.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية