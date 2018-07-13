24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/07/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:37
|06:23
|13:38
|17:18
|20:44
|22:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- إنتاج قياسي لسلاسل الإنتاج الزراعي بجهة الرباط
- فيفا ترصد 45 حالة تحرش جنسي خلال المونديال
- بطولة "السوبر المصري السعودي" تتعرض للإلغاء
- مرصد حقوقي: سلطات الرباط ضدّ رجوع "مغربيات دَاعِش" إلى المملكة
- النيابة العامة تتشبث بـ"الاستقلال الذاتي" للقضاة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
هذا ما قد يعنيه وجود رائحة كريهة بفمك
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 23:01
قال البروفيسور الألماني سيباستيان باريس إن رائحة الفم الكريهة قد يرجع سببها إلى التهاب دواعم السن، والذي قد يتسبب في سقوط الأسنان في حال عدم علاجه. لذا ينبغي استشارة طبيب أسنان للتحقق من الإصابة بهذا الالتهاب من عدمه.
ولتجنب رائحة الفم الكريهة يوصي اختصاصي طب الأسنان والفم والفك بتنظيف اللسان يومياً بواسطة كاشطة اللسان أو غسول فم خاص، مع العناية الجيدة بصحة الفم بشكل عام، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المسببة لانبعاث الرائحة الكريهة، كتلك المحتوية على الثوم مثلاً.