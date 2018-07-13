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هذا ما قد يعنيه وجود رائحة كريهة بفمك

هذا ما قد يعنيه وجود رائحة كريهة بفمك
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 23:01

قال البروفيسور الألماني سيباستيان باريس إن رائحة الفم الكريهة قد يرجع سببها إلى التهاب دواعم السن، والذي قد يتسبب في سقوط الأسنان في حال عدم علاجه. لذا ينبغي استشارة طبيب أسنان للتحقق من الإصابة بهذا الالتهاب من عدمه.

ولتجنب رائحة الفم الكريهة يوصي اختصاصي طب الأسنان والفم والفك بتنظيف اللسان يومياً بواسطة كاشطة اللسان أو غسول فم خاص، مع العناية الجيدة بصحة الفم بشكل عام، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المسببة لانبعاث الرائحة الكريهة، كتلك المحتوية على الثوم مثلاً.

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