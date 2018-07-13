للوصول إلى الوزن المثالي.. إليك هذه النصائح سهلة التطبيق

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يسعى كثيرون للسيطرة على الوزن واكتساب قوام رشيق. ولذلك يوصي اختصاصيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي، الذي يهمله معظم الأشخاص خلال محاولتهم لخسارة الوزن، حيث يجب الانتباه إلى كمية البروتين والسكر والفيتامينات وغيرها من العناصر الغذائية الموجودة في الشراب أو الطعام.

وهنا بعض النصائح عن النظام المثالي المتكامل الذي نحتاجه لبناء جسم صحي وسليم:

1- تناول المزيد من الخضروات: وقد ربطت عدة دراسات علمية الوجبات الغذائية الغنية بالخضار بتحقيق نتائج صحية أفضل، بما في ذلك فقدان الوزن وانخفاض خطر الأمراض المزمنة. بعض الخضراوات، مثل الجرجير والسبانخ والثوم المعمر والكرنب، تحتل مرتبة عالية في قائمة "مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" وفي قائمة "الأطعمة القوية". لذلك، حاول إيجاد الأنواع المفضلة لديك وأضفها إلى قائمتك.

2. استبدال الصودا أو الشاي الحلو بالماء أو الشاي غير المحلى أو غيرها من المشروبات الخالية من السكر. فقد تحتوي المشروبات المحلاة مثل الصودا والعصير كمية كبيرة من السعرات الحرارية مماثلة للكمية، التي تستهلكها في وجباتك اليومية، ومع ذلك فهي لا تشعرك بالامتلاء والشبع بنفس الطريقة التي توفرها الأطعمة الصلبة. وأظهرت التجارب أن تناول المشروبات السكرية يؤدي إلى زيادة الوزن بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2. بحسب ما نشره موقع ( فاينينشال ريفيو).

3- لا تهمل البروتين: هو أحد المكونات الرئيسية التي تساعد على تغذية عضلاتنا وشعورنا بالشبع. كما أنه بمثابة عازل ضد الانخفاضات الحادة والتموج في مستويات الأنسولين. لذلك يجب التأكد من حصولك على كمية كافية من البروتين في كل وجبة. تتواجد في اللحوم، و مواد مثل البيض، والفاصولياء، والتوفو، والعدس، والأسماك، ومنتجات الألبان.

4. وازن ما تأكله من خلال الحركة: الحركة المنتظمة عنصر أساسي في نمط الحياة الصحي- ومن المهم بشكل خاص إذا كان هدفك خسارة الوزن أو الحفاظ عليه. فاجعل الرياضة الصباحية روتيناً يومياً، وإن لم تستطع حاول تغيير بعض العادات، فإذا كنت تقود سيارتك للعمل، حاول المشي أو ركوب الدراجة. إذا كنت معتاداً على ركوب المصعد، فاتخذ السلالم للصعود في المرة القادمة.

5- تقليل الكربوهيدرات: استبدال الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة في وجبات الطعام الخاصة بك بالحبوب الكاملة. لأن السيطرة على نسبة السكر في الدم أمر ضروري للحفاظ على الصحة والوقاية من المرض. بحسب ما نشره موقع (نيوتريشسلي).

6- احذر من المواد التي يطلق عليها "قليل الدسم"، "خفيف"، و"دهون مخفضة": إذ أن معظم هذه الأطعمة أو المشروبات تعالج بإضافة نسبة عالية من السكر للحصول على المذاق الأصلي.

7- لا بأس ببعض الدهون الصحية في النظام الغذائي الخاص بك: من مصادر مثل المكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو والأسماك.

8- تناول وجبات صغيرة.

9- إذا لم تنجح الحميات التقليدية بتحقيق هدفك، فكر في الصوم المتقطع.

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