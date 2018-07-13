24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي وسير المحاكمة (5.00)

  2. المحامي أغناج: الزفزافي لم يمنع خطبة الجمعة .. والمحاكمة سياسية (5.00)

  3. وفاة النجل الوحيد للمجاهد الليبي عمر المختار (5.00)

  4. مصدر أمني: صلاحيات واختصاصات "مديرية القصور" تخضع للتحديد (5.00)

  5. تشديد الحصار على غزة والأهداف الإسرائيلية الجديدة! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هذا الخطأ في واتساب قد يلتهم لك "الكونكسيون" وأنت لا تدري

هذا الخطأ في واتساب قد يلتهم لك "الكونكسيون" وأنت لا تدري

هذا الخطأ في واتساب قد يلتهم لك "الكونكسيون" وأنت لا تدري
DW عربية*
الأربعاء 11 يوليوز 2018 - 23:09

يدرك كثير من مستخدمي تطبيق (واتساب) بعض الحيل لتخفيف استهلاك سعة الإنترنت الشهري، كتعطيل خاصية تحميل الصور والفيديوهات من بيانات العقد الشهري، والقيام بالمحادثات من خلال شبكة ثابتة (واي فاي)، وأيضاً فيما يتعلق بالنسخة الاحتياطية التلقائية (Backup) من كل المحادثات والمكالمات، التي يجريها التطبيق يومياً بانتظام.

مؤخراً، شهد بعض مستخدمي (واتسآب) زيادة في حجم البيانات مما أثار استياءهم، وعبروا عن خيبتهم عبر حساباتهم على موقع تويتر. إذ ازداد بشكل ملحوظ حجم بيانات الإنترنت المستهلكة خلال إجراء النسخة الاحتياطية (Backup). الأمر الذي يعتبر مشكلة كبيرة بشكل خاص للمستخدمين، الذين يعتمدون على حجم بيانات شهري منخفض، حيث أن هذا الخطأ قد تسبب باستهلاك مخصصاتهم للشهر بشكل كامل تقريباً. بحسب ما نشره موقع (غيغا) الألماني.

يستهلك واتس آب عادة بعض الميغابايت فقط، أما الآن في بعض الحالات يستهلك حوالي 14 غيغابايت. ويبدو أن الأكثر تأثراً بذلك كانت النسخة التجريبية من (واتسآب بيتا).

في الوقت الحالي لا يُعرف ما إذا كانت هذه المشكلة محصورة فقط بإصدار أندرويد من تطبيق (واتسآب)، أم آيفون أيضاً. ولكن إذا كنت ترغب أن تبقى في الوضع الآمن وألا تتأثر بهذا الخطأ، ما عليك سوى إلغاء تنشيط النسخ الاحتياطي التلقائي من إعدادات (واتسآب)، أو حصرها بتلك الفترات التي يكون فيها الهاتف متصلاً بشبكة (واي فاي).

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.