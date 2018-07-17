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مارادونا يعلــــن: "أنا فلسطيني"
الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:11
أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلًا: "أنا فلسطيني".
جاء ذلك خلال مقابلة مارادونا للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في روسيا.
ونشر مارادونا صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تجمعه بالرئيس الفلسطيني، وأرفقها بتعليق: "هذا الرجل يريد السلام لفلسطين دولة وحق".
وانتزعت فرنسا لقب النسخة الحالية للمونديال للمرة الثانية في التاريخ عقب فوزها على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.