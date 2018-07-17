24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4006:2513:3917:1920:4322:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. زيارة مفاجئة للدكالي تقيل مدير مستشفى المضيق (5.00)

  2. نتحدث عن الحداثة.. ولكن عن أي حداثة؟ (5.00)

  3. مكاسب وتراجعات في الدستور (5.00)

  4. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  5. هل تخطط "الجماعة والبيجيدي" لإنشاء حزب إسلامي في إسبانيا؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | مارادونا يعلــــن: "أنا فلسطيني"

مارادونا يعلــــن: "أنا فلسطيني"

مارادونا يعلــــن: "أنا فلسطيني"
هسبريس - متابعة
الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:11

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، تضامنه مع الشعب الفلسطيني قائلًا: "أنا فلسطيني".

جاء ذلك خلال مقابلة مارادونا للرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في روسيا.

ونشر مارادونا صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، تجمعه بالرئيس الفلسطيني، وأرفقها بتعليق: "هذا الرجل يريد السلام لفلسطين دولة وحق".

وانتزعت فرنسا لقب النسخة الحالية للمونديال للمرة الثانية في التاريخ عقب فوزها على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.