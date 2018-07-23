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إنستغرام "يستعير" خاصية فيسبوك و"يفضح"مستخدميه

إنستغرام "يستعير" خاصية فيسبوك و"يفضح"مستخدميه
هسبريس - متابعة
السبت 21 يوليوز 2018 - 22:57

قام موقع إنستغرام مؤخرا بإضافة ميزة تسمح للمستخدم بمعرفة أصدقائه المتصلين بالمنصة من خلال إظهار نقطة خضراء إلى جانب أسمائهم، وذلك على غرار طريقة موقع فيسبوك في إظهار الأصدقاء المتصلين.

لكن الموقع مع ذلك يتيح تعطيل الميزة من خلال الإعدادات، وعندئذ لن يكون بوسع الأصدقاء أن يكتشفوا تواجد أحد المستخدمين بشكل فعال في المنصة.

ولن يستطيع المستخدمون استغلال الميزة إلا لدى أصدقاء يقومون بمتابعتهم، وبالتالي فإذا كنت تتابع شخصا ما لكنه لا يقوم بذلك، فلن تستطيع رؤية ما إذا كان متصلا.

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