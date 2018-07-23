شركة تطور حشرات قادرة على كشف أعطال المحركات

هسبريس - متابعة

أعلنت شركة رولز رويس البريطانية عن تطويرها لصراصير صغيرة على شكل روبوتات تطلق داخل محركات الطائرات للكشف عن الأعطال فيها وإصلاحها.

وسيلغي استخدام هذه التقنية استخراج محركات الطائرات في كل مرة للتأكد من سلامتها أو لإصلاح الأعطال فيها، وفقا لمهندسي الشركة.