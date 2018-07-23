24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2913:3917:1920:3922:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. كمين يصرع 11 سائق سيارة أجرة بجنوب إفريقيا (5.00)

  2. شاب ينظف البيوت بآسفي (5.00)

  3. النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)

  4. بوجديمونت يتمسك بتقرير "المصير أحادي الجانب" (5.00)

  5. "المعروف" عند أمازيغ سوس .. طقوس تغرس الأفراح وتقوّي الإصلاح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | شركة تطور حشرات قادرة على كشف أعطال المحركات

شركة تطور حشرات قادرة على كشف أعطال المحركات

شركة تطور حشرات قادرة على كشف أعطال المحركات
هسبريس - متابعة
السبت 21 يوليوز 2018 - 23:04

أعلنت شركة رولز رويس البريطانية عن تطويرها لصراصير صغيرة على شكل روبوتات تطلق داخل محركات الطائرات للكشف عن الأعطال فيها وإصلاحها.

وسيلغي استخدام هذه التقنية استخراج محركات الطائرات في كل مرة للتأكد من سلامتها أو لإصلاح الأعطال فيها، وفقا لمهندسي الشركة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.