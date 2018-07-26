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تنبيه.. تحدي "كيكي" قد يعتبر "مخالفة سير"

تنبيه.. تحدي "كيكي" قد يعتبر "مخالفة سير"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 13:10

حذرت المـديريـة العـامـة لقـوى الامـن الداخلـي بلبنان السائقين من الدخول في تحدي ما أصبح يعرف بـــ"Kiki challenge"، معتبرة أن "ارتكاب هذه المخالفة يشكل خطراً على حياتهم وعلى السلامة العامة"، مؤكدة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. "

ويجتاح هوس "رقصة كيكي" العالم، حيث يعمد السائق الى الترجل من السيارة وهي في وضعية السير والرقص بجانبها، بغية تصويره ونشر الفيديو على هذه مواقع التواصل.

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