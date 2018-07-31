24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البقالي يقُود ألعابَ القوى المغرِبية في بطولة إفريقيا
- بلهندة يَرفض عرضا إنجليزيا بستة ملايين يورو
- طنان يقترب من مغادرة نادي سانت إتيان الفرنسي
- لاورا ريستريبو .. روائية كولومبية تحاكي شهرزاد
- البابا فرنسيس يهنئ الملك والمغاربة بعيد العرش
تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني (5.00)
بعد سيطرة المشارقة .. مغاربة يقُودون اتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا (5.00)
- الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك - (160)
- هل تحقّق الأحزاب رغبة الملك محمد السادس في رؤية نخب شابة؟ - (66)
- الملك يدعو إلى إنجاح الحوار الاجتماعي .. والكرة في ملعب العثماني - (64)
- بوصوف: خطاب عيد العرش اختار الوضوح لسدّ طريق بائعي الأوهام - (63)
- "المغرب الموحد" وصفة ملك المغرب لمواجهة "العابثين بالاستقرار" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النوم أمام مروحة الهواء.. هل يضر بالصحة فعلا؟
وسط موجة الحر القائمة انشغلت الكثير من الصحف بالحديث عن الخطورة الهائلة للنوم أمام المروحة، وأضرارها المتعددة على الصحة.إذ أنها قد تتسبب بحدوث مشكلات صحية مثل الحساسية، والربو، والتهاب العضلات، ذلك لأن تشغيل المروحة يؤدي الى إثارة الغبار في الغرفة، كما أنه يخفض درجة الحرارة إلى مستويات قد تكون مضرة. فهل حقاً تسبب المروحة كل تلك الأضرار، التي يحذر منها غالباً؟
قال الدكتور لين هوروفيتز، اختصاصي في أمراض الرئة في مستشفى لينوكس هيل بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة، إن المروحة ليست بهذه الخطورة إذا ما اتبعت بعض الخطوات لتجنب تلك المخاطر، فمن المهم أيضاً أن تنعم بالنوم الهادئ، الذي يصبح مهمة مستحيلة في درجات الحرارة المرتفعة دون وجود مروحة أو أجهزة تكييف.
وأوضح د.هوروفيتز أن أي شيء يتسبب بحركة هوائية سريعة، مثل المروحة ، من شأنه أن يسبب جفاف في الفم، والممرات الأنفية، مما يسبب الازعاج، وخصوصاً للأشخاص، الذين يعانون من الحساسية. بحسب ما نشره موقع (نورفولك).
كما شرح عن بعض الأمور التي، قد تجنبك الآثار الضارة للنوم أمام المروحة. إذ من المهم أن تبقيها على مسافة آمنة من سريرك، وألا تكون موجهة إليك مباشرة، والقيام بالإرواء الأنفي، أو ما يعرف بغسل الجيوب الأنفية باستخدام الرذاذ الملحي يومياً، الذي يمكن أن تساعد بعلاج الممرات الأنفية الجافة، والاحتقان وغيرها من مشاكل الأنف. بالإضافة إلى شرب كمية كبيرة من المياه.
ومن ناحية أخرى، قد يسبب الهواء البارد تقلصات في العضلات، وبالتالي قد يؤدي التعرض له ليلاً إلى تصلب العنق في الصباح. غير أن هوروفيتز قال إن هذه مشكلة قد تكون أكبر عند تشغيل أجهزة تكييف الهواء طوال وقت النوم أكثر من المراوح. ولتجنب ذلك، يجب ألا يكون الهواء موجهاً عليك مباشرة، وألا تقل درجة الحرارة عن 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية)، بحسب ما نشره موقع ( لايف ساينس).