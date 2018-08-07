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هذه الطريقة ستمكنك من قراءة رسائل واتساب المحذوفة
الاثنين 06 غشت 2018 - 00:26
أصبح بإمكان مستخدمي "واتساب" قراءة الرسائل التي يتم حذفها من طرف مرسليها بسبب خطأ في الإرسال أو تراجع عما تحتويه.
ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تلك الرسائل، ليس عن طريق واتساب طبعا، ولكن عن طريق تثبيت تطبيقات تسمح بذلك.
ويعتبر تطبيق WhatsRemoved أشهر تطبيق في هذا الباب، متبوعا بتطبيق Notification History، والاثنان معا متوفران متجري غوغل وأبل.