هكذا يمكنك التخفيف من الإصابة بنزلات البرد الصيفية

هسبريس - متابعة

هذه مجموعة من النصائح تمكنك من التغلّب على أعراض الإصابة بزكام الصيف:

* فيتامين سي من أفضل العلاجات التي تكافح أعراض البرد وتخفّفها. تناول الفواكه الغنية بالفيتامين مثل الجوافة، والفراولة (الفريز)، والعنب، والتفاح، والبروكلي.

* استعمل مرطّبا لهواء الغرفة في الطقس الجاف

* تنظيف الأنف بالبخاخ الملحي، أو عن طريق محلول الماء والملح لتطهير الجيوب الأنفية.

* يحتاج المصاب بالبرد إلى مزيد من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، حيث تساعد السوائل على إخراج جراثيم البرد من الجسم.