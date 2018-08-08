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هكذا يمكنك التخفيف من الإصابة بنزلات البرد الصيفية

هكذا يمكنك التخفيف من الإصابة بنزلات البرد الصيفية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 07 غشت 2018 - 01:11

هذه مجموعة من النصائح تمكنك من التغلّب على أعراض الإصابة بزكام الصيف:

* فيتامين سي من أفضل العلاجات التي تكافح أعراض البرد وتخفّفها. تناول الفواكه الغنية بالفيتامين مثل الجوافة، والفراولة (الفريز)، والعنب، والتفاح، والبروكلي.

* استعمل مرطّبا لهواء الغرفة في الطقس الجاف

* تنظيف الأنف بالبخاخ الملحي، أو عن طريق محلول الماء والملح لتطهير الجيوب الأنفية.

* يحتاج المصاب بالبرد إلى مزيد من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، حيث تساعد السوائل على إخراج جراثيم البرد من الجسم.

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