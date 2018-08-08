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كُتّاب وآراء
هكذا يمكنك التخفيف من الإصابة بنزلات البرد الصيفية
هذه مجموعة من النصائح تمكنك من التغلّب على أعراض الإصابة بزكام الصيف:
* فيتامين سي من أفضل العلاجات التي تكافح أعراض البرد وتخفّفها. تناول الفواكه الغنية بالفيتامين مثل الجوافة، والفراولة (الفريز)، والعنب، والتفاح، والبروكلي.
* استعمل مرطّبا لهواء الغرفة في الطقس الجاف
* تنظيف الأنف بالبخاخ الملحي، أو عن طريق محلول الماء والملح لتطهير الجيوب الأنفية.
* يحتاج المصاب بالبرد إلى مزيد من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، حيث تساعد السوائل على إخراج جراثيم البرد من الجسم.