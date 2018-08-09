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كُتّاب وآراء
تحذير للنساء.. إيّاكن وممارسة الجري بعد الولادة
قالت إيما بروكويل، أخصائية العلاج الطبيعي، والتي تساعد النساء في استعادة رشاقتهن بعد الولادة، إن الكثيرات لا يدركن العواقب المدمرة المحتملة لعدم السماح للجسم بالشفاء بشكل طبيعي بعد الولادة، موضحة أن الجري يضع ضغطاً يعادل ثلاثة أضعاف وزن الجسم على الحوض، ويمكن أن يؤدي إلى هبوط المثانة والأعضاء التناسلية والأمعاء، لذلك يوصي بأن يتم تأجيل ممارسة مثل هذه التمارين 6 أشهر بعد الولادة.
ويحذر الخبراء الأمهات الجدد من ممارسة تمارين الجري والقفز والتمارين الرياضية المجهدة، بعد الإنجاب بفترة زمنية قصيرة، لتجنب الإصابة بالسلس البولي ومشاكل الحوض.
ويعتقد الباحثون، أن العديد من المشاهير يتفاخرن بأجسادهن بعد الولادة على وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أسابيع من الولادة، مما يجعل الأمهات الأخريات يحاولن تقليدهن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.